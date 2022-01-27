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HH.ru: Работники Саратовской области рассказали, сколько тратят на лекарства
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HH.ru: Работники Саратовской области рассказали, сколько тратят на лекарства

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Саратовской области, чтобы выяснить, как изменились их доходы из-за пандемии и локдаунов и сколько процентов от зарплаты обычно приходится тратить на медикаменты и лечение.

61% респондентов Саратовской области сообщили, что их доходы сократились на фоне пандемии. Чаще всего о снижении говорили респонденты в возрасте 45-54 лет (73% из них выбрали этот вариант) и старше 55 лет (71%), реже всего – в возрасте 18-24 лет (56%).

Падение доходов из-за пандемии стало наиболее ощутимым для представителей туристическо-ресторанного бизнеса (75%), высшего менеджмента, работников транспорта и представителей научно-образовательной сферы (по 74%). Меньше всего тех, чьи доходы снизились, среди ИТ-специалистов (42%).

Почти половина (48%) работников региона отметили, что тратят на лекарства, витамины и бады до 10% от своей заработной платы. Для каждого четвертого (24%) эти расходы составляют 10-25% от зарплаты. Еще 8% расходуют на эти цели более четверти своих доходов. 21% признались, что обычно вообще не тратятся на медикаменты и добавки.

38% работников региона отметили, что обычно на медицину и врачей тратят до 10% своей заработной платы, 24% - до четверти, 10% - от 25% и больше. 28% заявили, что вообще не тратит на это деньги. Интересно, что самой высокой долей расходов на медицинское обслуживание отличились молодые соискатели: 13% опрошенных в возрасте 18-24 лет обычно тратят на эти цели от четверти своих доходов. При этом среди соискателей старше 45 лет таких только 7%.