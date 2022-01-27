Транзитные маршруты в Саратове расчищало от снега более ста единиц спецтехники

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Для борьбы со снежными отложениями и расчистки дорог регионального значения вышло 240 единиц техники. Наибольшее количество техники работало в Саратовском районе – 13 ед., в Пугачевском – 12 ед., в Вольком – 11, в Балашовском – 10, в 15 районах техника находилась в режиме дежурства. На уборке от снега четырех транзитных маршрутов Саратова задействовали 106 ед.спецтехники: КДМ, грейдер, погрузчики и другой автотранспорт.За ночь для обработки проезжей части автотрасс использовано 633 т песко-соляной смеси.По данным на семь утра 26 января проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.