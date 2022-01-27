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Транзитные маршруты в Саратове расчищало от снега более ста единиц спецтехники

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В 12 районах Саратовской области ночью с 25 на 26 января шел небольшой снег, еще в 10 – наблюдалась низовая метель, в 16 районах осадков не было.

Для борьбы со снежными отложениями и расчистки дорог регионального значения вышло 240 единиц техники. Наибольшее количество техники работало в Саратовском районе – 13 ед., в Пугачевском – 12 ед., в Вольком – 11, в Балашовском – 10, в 15 районах техника находилась в режиме дежурства. На уборке от снега четырех транзитных маршрутов Саратова задействовали 106 ед.спецтехники: КДМ, грейдер, погрузчики и другой автотранспорт.

За ночь для обработки проезжей части автотрасс использовано 633 т песко-соляной смеси.

По данным на семь утра 26 января проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.
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