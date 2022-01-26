Более 200 студентов приняли участие в бесплатном прокате коньков и лыж

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Для всех студентов был организован бесплатный прокат коньков на катках в Детском парке, на стадионах «Волга» и «Спартак», а так же прокат лыж на лыжном стадионе «Зимний». Инвентарь предоставлялся после предъявления студенческого билета.Всего в мероприятии приняли участие более двухсот человек. Спортивные досуговые мероприятия также проводились в рамках Всероссийского спортивного фестиваля «Спортивная студенческая ночь»