Более 200 студентов приняли участие в бесплатном прокате коньков и лыж
Вчера, 25 января, студенты вузов и колледжей Саратова отметили день студента, занимаясь зимними видами спорта.
Для всех студентов был организован бесплатный прокат коньков на катках в Детском парке, на стадионах «Волга» и «Спартак», а так же прокат лыж на лыжном стадионе «Зимний». Инвентарь предоставлялся после предъявления студенческого билета.
Всего в мероприятии приняли участие более двухсот человек. Спортивные досуговые мероприятия также проводились в рамках Всероссийского спортивного фестиваля «Спортивная студенческая ночь»