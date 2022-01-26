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Еще семь школ муниципального образования «Город Саратов» закрываются на карантин

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В связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями ряд школ муниципального образования «Город Саратов» на неделю закрываются на карантин.

На усмотрение родителей и только по их желанию будет предложена возможность продолжить детям обучение дистанционно.

Речь идет про следующие образовательные учреждения:

- школа № 93;

- прогимназия № 237;

- гимназия № 3;

- школа № 5;

- лицей № 4;

- Физико-технический лицей;

- школа с. Сосновка.

24 января также было объявлено о закрытии 18 школ на недельный карантин.
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