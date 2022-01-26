Еще семь школ муниципального образования «Город Саратов» закрываются на карантин

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На усмотрение родителей и только по их желанию будет предложена возможность продолжить детям обучение дистанционно.Речь идет про следующие образовательные учреждения:- школа № 93;- прогимназия № 237;- гимназия № 3;- школа № 5;- лицей № 4;- Физико-технический лицей;- школа с. Сосновка.24 января также было объявлено о закрытии 18 школ на недельный карантин.