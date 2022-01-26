Еще семь школ муниципального образования «Город Саратов» закрываются на карантин
В связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями ряд школ муниципального образования «Город Саратов» на неделю закрываются на карантин.
На усмотрение родителей и только по их желанию будет предложена возможность продолжить детям обучение дистанционно.
Речь идет про следующие образовательные учреждения:
- школа № 93;
- прогимназия № 237;
- гимназия № 3;
- школа № 5;
- лицей № 4;
- Физико-технический лицей;
- школа с. Сосновка.
24 января также было объявлено о закрытии 18 школ на недельный карантин.