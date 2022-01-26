26 ЯНВАРЯ 2022 СРЕДА
Новости
11:45 | 26 января
Саратовский цирк готовится к открытию грандиозного шоу «Быть по сему!»
10:49 | 26 января
Более 200 студентов приняли участие в бесплатном прокате коньков и лыж
09:53 | 26 января
Еще семь школ муниципального образования «Город Саратов» закрываются на карантин
09:00 | 26 января
Продолжается прием заявок на конкурс афиш окружного фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье»
16:19 | 25 января
Вступают в силу новые правила оказания услуг по показу фильмов
15:47 | 25 января
Проблему кадров в сельскохозяйственном секторе обсудили депутаты Госдумы в Тимирязевской академии
15:39 | 25 января
Набор людей с ОВЗ на бесплатные обучающие курсы объявил «Инваньюс»
13:24 | 25 января
HH.ru: Продавец-кассир – самая популярная специальность среди студентов Саратовской области
12:30 | 25 января
Михаил Исаев высказался о ситуации с безнадзорными животными
11:25 | 25 января
Данила Семериков готовится к Олимпийским играм в Пекине
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Вступают в силу новые правила оказания услуг по показу фильмов

Новости


Правила регулируют отношения между демонстраторами фильмов, то есть кинотеатрами, и посетителями кинотеатров. В частности, определяют порядок оказания услуг по показу фильмов, обязанности демонстраторов, права и обязанности зрителей.

По новым правилам посетители смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария.

Обновился и перечень информации, которую кинотеатры обязаны доводить до потребителей. Теперь он должен будет содержать информацию не только о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, но и о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.

Одновременно кинотеатры наделяются дополнительными полномочиями, в том числе, к примеру, правом устанавливать запрет на пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.

Кинотеатры должны будут предупреждать зрителей о длительности рекламы и показа трейлеров перед началом самого фильма. Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания, что позволит зрителям лучше рассчитать своё время и не опоздать на сеанс.

Новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах начнут действовать с 1 марта 2022 года. Соответствующее Постановление подписано Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в августе прошлого года.
Это AtomBZ
AtomBZ написал 25 января 2022 года
Сайт то Саратовский,могли и ссылку уж дать,поддержать.АНО Инвановости-Саратовское
ответить
 
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код