Вступают в силу новые правила оказания услуг по показу фильмов

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По новым правилам посетители смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария.Обновился и перечень информации, которую кинотеатры обязаны доводить до потребителей. Теперь он должен будет содержать информацию не только о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, но и о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.Одновременно кинотеатры наделяются дополнительными полномочиями, в том числе, к примеру, правом устанавливать запрет на пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.Кинотеатры должны будут предупреждать зрителей о длительности рекламы и показа трейлеров перед началом самого фильма. Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания, что позволит зрителям лучше рассчитать своё время и не опоздать на сеанс.Новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах начнут действовать с 1 марта 2022 года. Соответствующее Постановление подписано Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в августе прошлого года.