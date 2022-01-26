Проблему кадров в сельскохозяйственном секторе обсудили депутаты Госдумы в Тимирязевской академии

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На слушаниях отмечено: широкомасштабные задачи по достижению научно-технологического прогресса страны имеют непосредственную связь с агропромышленной составляющей экономики государства. Аграрный сектор является фундаментом национальной и продовольственной безопасности России.Современное сельское хозяйство становится всё более ёмким в инновационно-технологическом, цифровом плане, подчеркнула в своем выступлении Екатерина Харченко, депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию. Активное внедрение робототехники, искусственного интеллекта, генной инженерии требует подготовки специалистов высокой квалификации соответствующего профиля по научно выверенным программам.Сегодня АПК предъявляет высокие требования к качеству транспортно-логистических, энергетических, спутниковых навигационных систем, машиностроения. Сельское хозяйство становится комплексным междисциплинарным объектом научно-исследовательской и инновационной деятельности, способствуя мощному научно-технологическому развитию.Отмечается, что в России для популяризации аграрной науки и образования делается очень многое. Яркий пример – поддержка в 2021 году проекта Курской государственной сельскохозяйственной академии по профориентации аграрных профессий Росмолодежью.