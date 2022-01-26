Набор людей с ОВЗ на бесплатные обучающие курсы объявил «Инваньюс»
Набор на вторые бесплатные курсы для людей с ограниченными возможностями здоровья по направлению рейрайтинг, копирайтинг, журналистское мастерство объявил сайт «Инваньюс». Основная цель инициативы – научить желающих интересно и емко писать, выражать грамотно и ярко свои мысли, чтобы люди могли получить удаленную профессию и найти работу в онлайне. Организаторы курсов подчеркивают: при условии ответственного отношения к занятиям через два месяца слушатели курсов смогут начать зарабатывать первые деньги.
Программа курсов предусматривает интересные индивидуальные лекции, обязательный разбор домашних заданий. Наполнить портфолио качественными материалами каждый участник проекта сможет с помощью первых публикаций на информационном портале «Инваньюс». Портфолио понадобится для предоставления потенциальному работодателю.
Эффективность курсов «Инваньюс» подтверждена успехом выпускников первого потока. Многие из них уже получают доход, сотрудничая с разными СМИ. Несколько учеников стали членами команды сайта «Инваньюс», на котором размещаются новости для инвалидов.
АНО «Инвановости» также сообщает, что открыто для сотрудничества с организациями, предлагающими вакансии по квотам для инвалидов. Компания готова к заключению соглашения о трудоустройстве.