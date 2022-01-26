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HH.ru: Продавец-кассир – самая популярная специальность среди студентов Саратовской области

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Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала резюме студентов из Саратовской области и выяснила, кем и за сколько они хотят работать прямо сейчас.

При анализе учитывались резюме соискателей 18-24 лет с незаконченным высшим образованием. Всего в России на них сегодня приходится 8% от всех резюме, в Саратовской области – 7,9% от общего числа резюме в регионе.

Студенты Саратовской области, которые находятся в поисках работы, чаще всего открывают резюме продавцов-консультантов, кассиров – это 9,7% от студенческих резюме. На втором месте по популярности профессия курьера (8,6%), на третьем – менеджера по продажам (8,1%), на четвертом – кредитный специалист (7,7%), а на пятом – администратор (6,8%).

В целом предпочтения студентов Саратовской области не отличаются от общероссийских. Так, 8,7% российских студентов ищут работу менеджерами по продажам, 7,1% - администраторами, 5,8% - программистами, 4,1% - курьерами, 4% - продавцами.

Медина заработной платы, на которую рассчитывают студенты Саратовской области – 30 тысяч рублей, для сравнения: по России в целом это 40 тысяч рублей.
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