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Михаил Исаев высказался о ситуации с безнадзорными животными

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На территории областного центра участились жалобы по поводу отлова безнадзорных животных.

Глава города Михаил Исаев высказался о проблемной ситуации на своей странице в социальной сети Инстаграм.

«Бездомные животные зачастую появляются именно из-за человеческой безалаберности и халатности, а рост их популяции - из-за слабой работы профильных ведомств. Совершенно верно отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, что необходимо для них установить серьезную ответственность за содержание, в первую очередь, собак, оставленных без присмотра.

В Саратове за прошедший год ситуация в данном направлении значительно изменилась. Летом при поддержке Вячеслава Володина был открыт новый приют на 400 мест. Другой муниципальный приют, на базе учреждения «Дорстрой», был значительно расширен и теперь принимает 350 животных вместо 150. На текущий день работа по отлову ведется в плановом режиме в рамках выделенного финансирования, в том числе и частными организациями.

Кроме того, в 2021 году в рамках муниципальной программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций из средств городского бюджета был предоставлен грант Фонду помощи бездомным животным «Верность - Саратов». А таких организаций, созданных неравнодушными гражданами, в нашем регионе не мало и им надо помогать. Так, например председатель правительства области Роман Бусаргин предложил освободить подобные частные приюты от уплаты арендной платы за предоставленные земельные участки. В диалоге с зоозащитниками мы найдем и другие формы поддержки», - написал Михаил Исаев.
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