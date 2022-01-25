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Представители России и стран Центральной Азии обсудили вопросы водораспределения и водопользования

Новости
Представители России и стран Центральной Азии обсудили вопросы водораспределения и водопользования

Представители России и стран Центральной Азии стали участниками международного круглого стола «Проблемы и перспективы эффективного использования водных ресурсов России и Центральной Азии».

На мероприятии, состоявшемся 18 января 2022 года, были обсуждены позиции стран по развитию гидроэнергетики в Центральной Азии, вопросы обеспечения энергетической безопасности России и стран Центральной Азии, трансграничные проблемы в бассейне р. Урал, экологические проблемы Аральского моря, перспективы формирования надгосударственного механизма для комплексного решения водохозяйственных, энергетических и аграрных вопросов России и стран Центральной Азии.

Основной вывод международного круглого стола – стороны стремятся найти комплексное решение заявленных проблем и обеспечить эффективный баланс. Важнейшей задачей для целей устойчивого развития Центральной Азии и каждой из стран в отдельности является эффективное использование водных ресурсов. Россия также заинтересована в выработке механизма рационального водопользования, особенно трансграничных рек. По мнению участников, необходимо привлечь максимальное количество специалистов и широкое внимание общественности к решению экологических вопросов в сфере обеспечения водой и орошения сельскохозяйственных земель.