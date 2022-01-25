Видеоверсии спектаклей «Театрального Приволжья» размещены на сайте и доступны для свободного просмотра

просмотров: 360

Студенческий и детский театральные коллективы из Саратова вошли в окружной этап фестиваля "Театральное Приволжье". В финале проекта участвуют 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа (по одному лучшему спектаклю молодежных и школьных театров из каждого региона). Cаратовскую область представляют коллективы, признанные лучшими по итогам регионального этапа конкурса, проведенного министерством культуры области , в котором принимало участие 6 молодежных коллективов и около десяти детских из всех районов области. В экспертном жюри работали профессионалы - директор театрального института СГК имени Л.В. Сбинова Роман Сопко; театровед Наталия Пьянова; заведующая кафедрой мастерства актера театрального института Любовь Баголей и другие.В финале окружного конкурса Театр-студия «Театралика» (детско-юношеский центр Фрунзенского района г Саратова») показывает спектакль «Чёрная курица, или подземные жители» по произведению Антония Погорельского. Режиссёр постановки – художественный руководитель театра Анжелика Лозановски. Спектакль был показан широкой публике на Исторической сцене ТЮЗа Киселева и вызвал большой резонанс.В категории молодежных коллективов за победу поборется студенческий театр «Штурм» (СГТУ имени Ю. А. Гагарина) со спектаклем «Три сестры» по пьесе А. П. Чехова. Создал и руководит театром артист театра кукол «Теремок» Алексей Усов. Этот мастер ведет коллектив по пути эксперимента.- Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых пройдет итоговое голосование жюри для определения лауреатов конкурса, - рассказала и.о. министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева. - . Видеоверсии спектаклей, ставших победителями регионального этапа, размещены на сайте «театральноеприволжье.рф» и доступны для свободного просмотра. На Третий фестиваль представлены различные виды и жанры театрального искусства – трагедии, комедии, фарсы, драмы, сторителлинг, фэнтези, литературная пластика, баллада, но более всего представлены сказки: «Черная курица», «Аленький цветочек», «Конёк-горбунок», «Русалочка» и другие. Зрители могут посмотреть интерпретации молодежными и детскими коллективами классиков отечественной литературы: Антона Чехова, Фёдора Достоевского, Владимира Маяковского, Сергея Михалкова, Мустая Карима и др. Особое сопереживание вызывают постановки молодёжных театров о взрослении, о первой любви, о сложности становления и понимания себя и мира, о выстраивании взаимоотношений.