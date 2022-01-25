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Саратовцы могут претендовать на национальную премию «Хрустальный компас»

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До 20 февраля продлится прием заявок от соискателей Национальной премии «Хрустальный компас».

Этой престижной международной наградой отмечают выдающиеся достижения в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия.

К участию в конкурсе приглашают отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественных деятелей и частные лица.

В состав жюри входят авторитетные ученые, известные общественные деятели, представители бизнеса и государственных органов. Они рассмотрят все проекты на квалификационном отборе и определят победителей в 11 номинациях «Научное достижение», «Просвещение», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса», «Путешествие и экспедиция», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Издание», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Лучший региональный проект», «Признание общественности».

Подать заявку на участие, ознакомиться с положением о премии, описанием ее номинаций, сроками, порядком проведения конкурса можно на сайте www.rus-compass.ru.