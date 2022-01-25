Состоится образовательный интенсив по математике для участников Всероссийской олимпиады школьников
В рамках подготовки участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, при организационной поддержке Саратовского областного института развития образования 1 и 2 февраля пройдет образовательный интенсив для обучающихся.
Занятия проводит председатель жюри регионального этапа олимпиады по математике Дмитриев Олег Юрьевич. Участники регионального этапа олимпиады подключаются онлайн.
1 февраля пройдут занятия для учеников 8 класса (9.00 – 10.30) и 9 класса (11.00 – 12.30).
2 февраля интенсив состоится для десятиклассников (9.00 – 10.30) и одиннадцатиклассников (11.00 – 12.30).
Подобные образовательные интенсивы уже прошли по русскому языку и литературе.