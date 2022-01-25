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Начались первые в текущем году образовательные сессии конкурса по подготовке школьников к ЕГЭ

Новости


Новый год для абитуриентов начался с насыщенной третьей образовательной сессии в рамках Открытого интеллектуального конкурса РАНХиГС «СоциУМ», направленного на выявление наиболее подготовленных лиц в области обществознания и подготовку школьников к предстоящему ЕГЭ.

Занятия прошли на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина. Формат проведения лекций предполагал возможность присутствовать ребятам как очно, так и дистанционно.

Участники конкурса прослушали лекции разделов «Экономика» и «Право». Занятия проводили профессор кафедры корпоративной экономики и профессор кафедры конституционного и международного права. Они прочитали лекции разделов «Политика» и «Человек и общество».

«Хочу сказать большое спасибо за возможность готовиться к ЕГЭ по обществознанию с ведущими преподавателями Президентской академии! Во время лекции преподаватель ведёт разговор с учеником, отвечает на интересующие вопросы, а также преподносит информацию через различные жизненные ситуации, что помогает намного лучше усвоить материал. Мне очень нравится посещать лекции в рамках конкурса «СоциУМ», ведь это не только помогает подготовиться к ЕГЭ, но и даёт возможность абитуриентам влиться в жизнь вуза», – поделилась впечатлениями ученица 11 класса СОШ № 76 Елизавета Скоробогатова.

Следующие образовательные сессии конкурса «СоциУМ» пройдут в феврале и марте. Заключительный этап – выполнение олимпиадных заданий по разделу «Обществознание» – состоится 7 апреля.

Победители конкурса получат 7 баллов при поступлении в Поволжский институт управления в рамках учёта личных достижений поступающих.

Старшеклассники, не успевшие оставить заявку на участие в конкурсе и образовательных сессиях, могут сделать это, перейдя по ссылке https://piu.ranepa.ru/abitur/priemnaya-komissiya/konkurs-sotsium.php

Также Поволжский институт управления организует Открытые интеллектуальные и творческие конкурсы РАНХиГС, победители которых получают 7 дополнительных баллов при поступлении в Президентскую академию. Ознакомиться с ними можно по ссылке: https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/