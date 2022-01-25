В Саратове состоится конкурс «Лучший сайт образовательного учреждения»
C 1 февраля по 31 марта 2022 года комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» совместно с МКУ «Городской методический центр» проведет муниципальный конкурс «Лучший сайт образовательного учреждения».
Мероприятие проводится в целях популяризации и поддержки лучших сайтов образовательных учреждений, как ресурсов, способствующих развитию образования и призван содействовать совершенствованию информационно-коммуникационной деятельности образовательных учреждений.
Заявки на участие принимаются с 1 по 11 февраля 2022 года. Подробнее в разделе «Городские мероприятия для детей и молодежи».