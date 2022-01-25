«Саратов-Волга» сыграл вничью с нижегородским «Норманом»

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Денис Крутиков, главный тренер СК «Саратов-Волга»: «Сегодня игра получилась не на высоких скоростях, особенно первый тайм. Ушли на перерыв с преимуществом в одни мяч, но, к сожалению, пропустили в первой смене второго игрового отрезка. Третий и четвертый мяч были совсем необязательные, голы получились из-за своих ошибок. Что касается пятого полевого с нашей стороны, то мы решили рискнуть, ведь одно набранное очко в этой встрече особо бы пользы не сделало в турнирной таблице. Необходимо было заработать три. К сожалению, не смогли. Считаю, что 5:5 - закономерный результат, игра была равной. Впереди у нас выезд с одним из лидеров чемпионата. Очень было приятно, что несмотря на снежную погоду в Саратове, все-таки приехало много зрителей. Это для нас послужило дополнительной мотивацией».По итогам прошедших игр «Саратов-Волга» занимает 13 место из 14 в турнирной таблице Первенства Высшей Лиги, конференция Запад.Следующая игра для саратовского клуба выездная. Матч пройдет 29 января в подмосковье, г. Реутов, против команды «КПРФ-2» (Москва).Ближайший домашний матч саратовская команда проведет 5 февраля против команды «Спартак» (Москва).