В музее краеведения состоялась презентация выставки рисунков студентов Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова «Многоликое Поволжье»
20 января в Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация выставки рисунков студентов Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова «Многоликое Поволжье».
На ней представлено 29 художественных работ, которые были выполнены студентами отделения дизайна. Выставка, подготовленная к 135-летию музея краеведения, является первым мероприятием в рамках музейного проекта, посвященного Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
Представлены рисунки с изображениями представительниц народов Поволжья в национальных костюмах конца XIX – начала XX века. Студенты писали их с натуры, работая с подлинными музейными экспонатами из экспозиций и фондов Саратовского областного музея краеведения и Саратовского этнографического музея. Каждая работа получилась по-своему яркой и уникальной. Молодые дизайнеры не только искусно передали фактуру тканей, национальные узоры и орнаменты тканей, но и «оживили» свои работы, «надев» костюмы на представителей поволжских этносов: русских, мордвы, чувашей, украинцев, татар и немцев.
Выставка дополнена материалами из фондов Саратовского музея краеведения. Экспонируются подлинные старинные костюмы представителей разных народов, проживающих на территории Саратовского края. Среди них фрагменты русского свадебного наряда – косынка-головка и бант, расшитые золотной нитью с растительным орнаментом. Костюм, собственноручно изготовленный его владелицей, был частью приданого. Готовить этот наряд, согласно традиции, она начала еще девочкой 7-8 лет. А вышивать золотной нитью ее научила мать, которая была золотошвейкой.
Привлекает внимание богатая вышивка шерстяными нитями красного цвета, украшающая женский чувашский костюм, и мордовский головной убор панга в виде мягкой шапочки с широкой лопастью-хвостом, спускающимся на спину.
С другими примерами народного мастерства можно познакомиться, рассматривая русские сумочки-лакомки, кокошники и искусно украшенные вышивкой из жемчуга татарские женские головные уборы – калфаки.
Выставка еще раз напоминает о многообразии и богатстве народной культуры нашего края и о талантливых мастерицах, даривших радость и красоту.
С приветственным словом к гостям презентации обратился директор Саратовского музея краеведения Е.М. Казанцев. Он отметил значимость и уникальность представленного проекта. На презентации также выступили представители Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова: заместитель директора по учебно-методической работе Е.Р. Черных и руководитель проекта – преподаватель М.Г. Гамаюнова. Они поблагодарили сотрудников музея за возможность познакомиться с раритетными экспонатами, а также за специально разработанную программу экскурсий и лекций, открывших для студентов традиции и особенности прикладного народного творчества. Студентка училища М.А. Карпухина поделилась впечатлениями от работы над проектом. Она подчеркнула, что в музее студентам посчастливилось в буквальном смысле прикоснуться к творениям мастериц прошлого, узнать секреты изготовления и украшения народного костюма, получить импульс для собственного творчества. Богатство и разнообразие музейных предметов можно переосмыслить и использовать некоторые элементы в современных образцах одежды, предметах интерьера, ювелирных изделиях.
Выступление сотрудника Саратовского этнографического музея Н.В. Кузькина можно назвать музыкальной иллюстрацией к рассказу о народных традициях. Он познакомил собравшихся со своеобразием некоторых народных инструментов, с их возможностями и особенностями звучания. Прозвучала этническая музыка, исполненная на народных инструментах.
Заведующая сектором научно-просветительного отдела музея краеведения Н.В. Родюшкина представила выставку и познакомила участников мероприятия с некоторыми национальными особенностями народов Поволжья. Изюминкой презентации стала театрализация в исполнении сотрудницы научно-просветительного отдела музея О.В. Григорьевой. Она вышла к гостям в образе русской крестьянки и рассказала о характерных чертах русского народного костюма. Интерес у гостей вызвала история происхождения известных фразеологизмов «распоясаться» и «опростоволоситься», связанная с принципами ношения традиционной крестьянской одежды.
В завершение мероприятия заведующая научно-просветительным отделом З.И. Бичанина провела для участников презентации мастер-класс по изготовлению обережной куклы «Веснянки».