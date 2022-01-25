В музее краеведения состоялась презентация выставки рисунков студентов Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова «Многоликое Поволжье»

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На ней представлено 29 художественных работ, которые были выполнены студентами отделения дизайна. Выставка, подготовленная к 135-летию музея краеведения, является первым мероприятием в рамках музейного проекта, посвященного Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.Представлены рисунки с изображениями представительниц народов Поволжья в национальных костюмах конца XIX – начала XX века. Студенты писали их с натуры, работая с подлинными музейными экспонатами из экспозиций и фондов Саратовского областного музея краеведения и Саратовского этнографического музея. Каждая работа получилась по-своему яркой и уникальной. Молодые дизайнеры не только искусно передали фактуру тканей, национальные узоры и орнаменты тканей, но и «оживили» свои работы, «надев» костюмы на представителей поволжских этносов: русских, мордвы, чувашей, украинцев, татар и немцев.Выставка дополнена материалами из фондов Саратовского музея краеведения. Экспонируются подлинные старинные костюмы представителей разных народов, проживающих на территории Саратовского края. Среди них фрагменты русского свадебного наряда – косынка-головка и бант, расшитые золотной нитью с растительным орнаментом. Костюм, собственноручно изготовленный его владелицей, был частью приданого. Готовить этот наряд, согласно традиции, она начала еще девочкой 7-8 лет. А вышивать золотной нитью ее научила мать, которая была золотошвейкой.Привлекает внимание богатая вышивка шерстяными нитями красного цвета, украшающая женский чувашский костюм, и мордовский головной убор панга в виде мягкой шапочки с широкой лопастью-хвостом, спускающимся на спину.С другими примерами народного мастерства можно познакомиться, рассматривая русские сумочки-лакомки, кокошники и искусно украшенные вышивкой из жемчуга татарские женские головные уборы – калфаки.Выставка еще раз напоминает о многообразии и богатстве народной культуры нашего края и о талантливых мастерицах, даривших радость и красоту.С приветственным словом к гостям презентации обратился директор Саратовского музея краеведения Е.М. Казанцев. Он отметил значимость и уникальность представленного проекта. На презентации также выступили представители Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова: заместитель директора по учебно-методической работе Е.Р. Черных и руководитель проекта – преподаватель М.Г. Гамаюнова. Они поблагодарили сотрудников музея за возможность познакомиться с раритетными экспонатами, а также за специально разработанную программу экскурсий и лекций, открывших для студентов традиции и особенности прикладного народного творчества. Студентка училища М.А. Карпухина поделилась впечатлениями от работы над проектом. Она подчеркнула, что в музее студентам посчастливилось в буквальном смысле прикоснуться к творениям мастериц прошлого, узнать секреты изготовления и украшения народного костюма, получить импульс для собственного творчества. Богатство и разнообразие музейных предметов можно переосмыслить и использовать некоторые элементы в современных образцах одежды, предметах интерьера, ювелирных изделиях.Выступление сотрудника Саратовского этнографического музея Н.В. Кузькина можно назвать музыкальной иллюстрацией к рассказу о народных традициях. Он познакомил собравшихся со своеобразием некоторых народных инструментов, с их возможностями и особенностями звучания. Прозвучала этническая музыка, исполненная на народных инструментах.Заведующая сектором научно-просветительного отдела музея краеведения Н.В. Родюшкина представила выставку и познакомила участников мероприятия с некоторыми национальными особенностями народов Поволжья. Изюминкой презентации стала театрализация в исполнении сотрудницы научно-просветительного отдела музея О.В. Григорьевой. Она вышла к гостям в образе русской крестьянки и рассказала о характерных чертах русского народного костюма. Интерес у гостей вызвала история происхождения известных фразеологизмов «распоясаться» и «опростоволоситься», связанная с принципами ношения традиционной крестьянской одежды.В завершение мероприятия заведующая научно-просветительным отделом З.И. Бичанина провела для участников презентации мастер-класс по изготовлению обережной куклы «Веснянки».