Снегоуборочная техника продолжает ликвидировать последствия снегопада: проезд обеспечен

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На устранение последствий снегопада на региональные дороги вышло 296 ед. спецтехники: КДМ, грейдеры и другой спецтранспорт. Так, в Саратовском районе работало 24 ед.спецтехники, в Вольском районе – 15, в в Аркадакском и Балашовском - по 14, в Калиниском и Турковском – по 13.На транзитных маршрутах Саратова, переданных на региональный уровень, уборкой проезжей части и вывозом снега занималось 49 ед.спецтехники.Министерство транспорта просит саратовцев не парковать автомобили в зоне уборки снега, чтобы не создавать помех работе снегоуборочной технике. Автомобили, припаркованные с нарушение ПДД и мешающие уборке проезжей части, будут эвакуировать на спецстоянки.По данным федеральных дорожников из ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское», уборкой федеральных трасс занимались 238 ед.спецтехники. К 8:00 проезд обеспечен по всем федеральным магистралям в регионе, состояние автодорог удовлетворительное.Также работы ночью велись и на улично-дорожной сети населенных пунктов: работало 526 ед. спецтехники и 356 рабочих.