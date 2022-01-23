МЕС-система защитит от сомнительной колбасы

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Для гарантии качества и безопасности продуктов питания придумана технология прослеживаемостиИнфляция растет, продукты питания дорожают, и производители в попытке сэкономить, начинают заменять натуральные ингредиенты более дешевыми аналогами. Многочисленные проверки показывают, что этикетка на продуктах не всегда соответствует их составу. Впрочем, нарушение состава – это необязательно следствие недобросовестности производителя. Нередко за нарушениями стоит банальный человеческий фактор. На производстве ингредиенты добавляются в продукт «на глаз» да и контроль за тем, что добавляется в продукт, оставляет желать лучшего.Чтобы гарантировать качество и безопасность продуктов питания придумана технология прослеживаемости. Во многих странах внедрение ее обязательно, что предусмотрено законодательством. В России это дело добровольное и решились на внедрение прослеживаемости пока немногие.В основе этой технологии МЕС (англ. MES - manufacturing execution system) - система управления производственными процессами. В России наибольший интерес к МЕС проявляют мясопереработчики. Это неудивительно, учитывая, что колбаса один из наиболее сложных продуктов. Наибольшее распространение в отечественной мясопереработке получила система МЕС Призма ПИК. Ее использование гарантирует, что на производстве тщательно соблюдаются режимы безопасности и качества.МЕС обеспечивает контроль производства, начиная с приемки сырья. В систему вносятся и верифицируются сопроводительные документы и ветеринарные паспорта. Образцы из каждой партии направляются в лабораторию, и при условии, что сырье соответствует необходимым нормам, оно отправляется на завод.Создание каждой новой партии продукта начинается с того, что руководитель смены создает задание на его производство. Процесс начинается на обвалке, где мясо отделяется от кости. На этом этапе мастером создается паспорт продукта - штрих-код, который открывает доступ к полной информации о том, что происходило на каждом из этапов производства и что еще предстоит: на каком оборудовании совершается каждая технологическая операция, кем она совершается и т.п. Сотрудники предприятия в режиме онлайн отслеживают эту информацию.В МЕС идет привязка продукта к таре и ее весу. Прежде чем добавить какой-либо новый ингредиент в продукт работник завешивает тару с продуктом, а затем тару с новым ингредиентом. Перед взвешиванием считывается штрих-код на таре, чтобы система смогла идентифицировать содержимое тары. Таким образом, автоматика видит какой продукт перед ней, что и в каком количестве в него добавляется. Мало того, система видит, кто осуществляет эту операцию. Параллельно система фиксирует температурные режимы и прочие факторы, сопутствующие технологической операции. Система не даст продолжить работу с продуктом пока не будут соблюдены все требования технологической карты.Для потребителя важно понимать, что система МЕС регулирует все действия работников предприятия. И их ошибочные поступки снижают их личный KPI, а, значит, и конечную зарплату. Это полностью прозрачная система, и все сотрудники предприятия понимают, что невозможно уйти от ответственности за недобросовестное исполнение своих обязанностей. По отзывам производителей, такой подход к организации процесса производства как ничто другое стимулирует желание делать свою работу хорошо. Наличие МЕС Призма Пик на предприятии – гарантия безопасности и стабильного качества, производимого на нем продукта.