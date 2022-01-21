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Линейка ЦМК шин KAMA PRO NF 203 представлена в 5 типоразмерах

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Линейка ЦМК шин KAMA PRO NF 203 представлена в 5 типоразмерах

Отличительной особенностью цельнометаллокордных (ЦМК) шин KAMA PRO являются новая конструкция шин и применяемая рецептура резиновой смеси, благодаря которым их эксплуатационный ресурс увеличен до 20% в сравнении с предыдущими моделями ЦМК шин КАМА.

Продлить срок эксплуатации шин и, следственно, снизить затраты на регулярное обновление «резины», что особенно выгодно при наличии большого парка техники, позволяет возможность восстановления, в том числе — методом донарезки протектора.

В линейке KAMA PRO представлено 4 модели: NF 203 для передней оси, NR 203 для задней оси, NT 203 для прицепов и полуприцепов, а также NU 404 для автомобилей повышенной проходимости.

KAMA PRO NF 203
Эта шина разработана специально для установки на рулевую ось грузовых автомобилей и автобусов, которые эксплуатируются при региональных и межрегиональных перевозках и имеют маркировку 3PMSF (Альпийская горка).
Данная линейка представлена в 5 типоразмерах: 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5.

KAMA PRO NR 203
ЦМК шины KAMA PRO NR 203 предназначены для установки на ведущую ось грузового транспорта или автобусов, которые эксплуатируются преимущественно на дорогах регионального значения.
Данная линейка представлена в 3 типоразмерах: 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5.

КАМА PRO NT 203
ЦМК шины нового поколения КАМА PRO NT 203 предназначены для установки на колеса прицепов и полуприцепов грузовых автомобилей, задействованных в магистральных и региональных перевозках.
Данная линейка представлена в двух типоразмерах: 385/55R22.5, 385/65R22.5.

KAMA PRO NU 404
Грузовые шины повышенной проходимости KAMA PRO NU 404 – цельнометаллокордные шины с регулируемым давлением, предназначенные для использования на любой оси полноприводных грузовых автомобилей, передвигающихся преимущественно по мягким грунтам и в условиях бездорожья в любое время года.
Данная линейка представлена в 2 типоразмерах: 14.00R20 и 16.00R20.

Источник: http://gruzovikpress.ru/article/27242-kama-tyres-predstavil-tsmk-shiny-novogo-pokoleniya-kama-pro-v-2018-godu-shiny-kama-pro-optimiziruyut-rashody/