Концертом завершится Год культурных обменов между Россией и Республикой Корея

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Финальной точкой в череде мероприятий станет масштабный концерт, который подарит зрителям незабываемые впечатления от неповторимых коллабораций коллективов артистов России и Республики Корея.На церемонии закрытия планируется хоровое выступление корейских артистов – HARMONIZ, а также ансамблей K-POP группы ONEUS, YB Band, корейско-российской коллаборации K-POP Cover Dance и общее выступление всего состава артистов.Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Корея Андрей Кулик отметил, что несмотря на пандемию организаторам Года культурных обменов между Россией и Республикой Корея удалось реализовать главную задачу – укрепить между народами двух стран дружбу и взаимопонимание. Также приветственными словами обменяются министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и министр культуры, спорта и туризма Республики Корея Хван Хи.