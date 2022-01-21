25 января нельзя будет приобрести алкоголь в розничных магазинах
Во вторник, 25 января, в связи с праздником «День российского студенчества», в соответствии с Законом Саратовской области от 29.06.2015 № 85-ЗСО «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Саратовской области», реализация алкогольной продукции (в том числе - пива) в предприятиях розничной торговли будет запрещена. Данное ограничение не распространяется на продажу алкоголя, осуществляемую в предприятиях общественного питания.
Обращаем внимание руководителей торговых предприятий, реализующих алкогольную продукцию на территории муниципального образования «Город Саратов», на необходимость соблюдения требований законодательства в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.