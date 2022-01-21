В Областной научной библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «Холокост: история, судьбы, память»

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На выставке представлены издания из фондов библиотеки, раскрывающие различные аспекты геноцидов и сохранения памяти об этих драматических исторических событиях.Среди изданий – уникальные энциклопедии «Холокост» и «Холокост на территории СССР», монографии, воспоминания жертв Холокоста, освободителей концлагерей, произведения художественной литературы, статьи из современных периодических изданий по данной проблематике.Большой интерес представляют выпуски сборников из серии «Мы не можем молчать», в которых опубликованы работы школьников и студентов о Холокосте, а также сборники работ педагогов, знакомящие читателей с тем, как тема Холокоста представлена в учебных заведениях России.Выставка работает до 31 января. При посещении выставки необходимо соблюдать правила Роспотребнадзора.