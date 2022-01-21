По «Пушкинской карте» можно купить билеты на молодежный проект «Среда обитания» продолжается в ТЮЗе Киселёва

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Проект «Среда обитания» рассчитан на школьников старших классов от 14 лет и студентов. По средам на камерной сцене в историческом здании ТЮЗа на Вольской артисты театра представляют в формате «читок» – с пьесами в руках, не пропуская ни единого авторского слова – заявки на спектакли по недавно написанным текстам. В проекте, по словам главрежа театра Георгия Цнобиладзе, будут звучать только самые свежие тексты на острые и злободневные темы, а после каждого показа – проходить обсуждение, где каждый зритель сможет открыто высказать свое мнение о пьесе и затронутых в ней проблемах.26 января 2022 года состоится читка пьесы молодых уральских драматургов Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной «Песочница с вайфаем в космосе». Этот текст в 2021 году вошел в шорт-лист конкурса новой драматургии «Маленькая ремарка» в номинации 12+. Герои пьесы – школьники, их родители и учителя – говорят языком интернета и современной массовой культуры на вечные и сложные темы: самовыражение и поиски смысла жизни, выживание в школе и вне ее, отношения с окружающими взрослыми и друг с другом.9 февраля 2022 года зрителей ждёт первая читка пьесы драматурга Марты Райцес «Я – кулак. Я – А-н-н-а». Марта Райцес – сценарист и драматург из Санкт-Петербурга, выпускница магистратуры при Новой сцене Александринского театра (мастерская Натальи Скороход), основатель проекта наставников по чтению «Книжный гид». Её пьеса «Я – кулак. Я – А-н-н-а» вошла в шорт-лист конкурса новой драматургии «Маленькая ремарка» в 2018 году и была номинирована на национальную театральную премию «Золотая маска» («Лучшая работа драматурга»). Главная героиня, 12-летняя девочка Анна, пытается разобраться с непонятным миром вокруг, ищет друзей и отправляется в рискованное путешествие.23 февраля 2022 года проект «Среда обитания» продолжит читка пьесы современного белорусского драматурга Андрея Иванова «Это всё она». Эскиз по детской пьесе этого же автора «Август-6» в 2020 году набрал самое большое количество голосов на последней лаборатории «Четвертая высота» в ТЮЗе. Пьеса, вошедшая в шорт-листы драматургических конкурсов «Евразия» и «Любимовка», рассказывает историю матери и сына-подростка, которым сложно услышать друг друга и преодолеть кажущийся бездонным разрыв между поколениями.Начало всех показов в 18.00.Полное расписание и анонсы событий публикуются в Instagram-аккаунте проекта: www.instagram.com/sredaobitania_tuz.