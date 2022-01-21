3900 одаренных детей Саратовской области стали лауреатами и дипломантами областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей

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В течение года прошло более ста творческих мероприятий с участием одаренных детей. Самые яркие из них Детские и юношеские ассамблеи искусств – 2021; областной фестиваль «Одаренные дети. Путь к мастерству»;XVII Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира: 350 лет со дня рождения Петра I»;V Межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина»; областной конкурс детского художественного творчества «Саратов – страницы истории петровского времени»; областной конкурс художественного творчества «Новогодняя открытка» под патронатом Губернатора Саратовской области; областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Лучшая новогодняя игрушка».По итогам работы 7 927 учащихся образовательных организаций культуры и искусства области стали участниками мероприятий, направленных на поддержку и стимулирование творческой деятельности обучающихся.3 900 одаренных детей стали лауреатами и дипломантами областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.75 учащихся образовательных организаций культуры и искусства области получили стипендии Губернатора области.