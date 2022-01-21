«Киновертикаль» станет участником конкурса «Десятилетие детства»

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Его организатором выступает АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Главной целью конкурса является создание условий для повышения качества жизни семей с детьми через тиражирование лучших региональных практик.На сегодняшний день завершается этап приема заявок. Экспертная оценка практик продлится с 11 февраля по 16 марта 2022 года.Практики победителей и финалистов конкурса будут рассмотрены для дальнейшего внедрения в субъектах Российской Федерации и будут опубликованы на платформе «Смартека».Фестиваль «Киновертикаль» уже присутствует на этом ресурсе. Узнать подробности о саратовском фестивале уже в статусе «международного» можно по ссылке: https://smarteka.com/practices/otkrytyj-festival-konk...Напомним, «Смартека» — это платформа, где собраны эффективные практики социально-экономического развития территорий со всей России. Ключевая задача платформы - упростить поиск и обмен практиками. Кроме того, проект способствует формированию сообществ активных людей, меняющих жизнь вокруг себя к лучшему, вне зависимости от их места работы, должности или социального статуса.