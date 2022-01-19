19 ЯНВАРЯ 2022 СРЕДА
Новости
11:38 | 19 января
ДК "Россия" начинает поэтический марафон по творчеству Михаила Исаковского
10:47 | 19 января
В финале конкурса «Театральное Приволжье» регион представляют два коллектива
09:53 | 19 января
Прием заявок на гранты «Агростартап» начнется 15 февраля
09:00 | 19 января
Саратовский Исторический парк присоединяется к международной акции «День музейного селфи»
16:12 | 18 января
Пенсионный фонд расширяет перечень предоставляемых мер соцподдержки
15:22 | 18 января
Открыт приём заявок на четвёртый Международный конкурс детского рисунка "Моя Россия"
14:27 | 18 января
В Саратовской области организовано «Утиное селфи»
13:35 | 18 января
В этом году завершится строительство нового корпуса Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов
12:37 | 18 января
Временно ограничено движение на федеральной трассе на Казахстан
11:45 | 18 января
Минздрав Саратовской области составил схему лечения коронавирусной инфекции, вызываемой штаммом Омикрон, в амбулаторных условиях
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В финале конкурса «Театральное Приволжье» регион представляют два коллектива

Новости


В финале фестиваля детских и молодежных творческих коллективов, который проводится по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова, Саратовскую область представляют коллективы, признанные лучшими по итогам регионального этапа конкурса.

Театр-студия «Театралика» (МУДО «Детско-юношеский центр Фрунзенского района г. Саратова») представляет спектакль «Чёрная курица, или подземные жители» по произведению Антония Погорельского.

В категории молодежных коллективов за победу поборется студенческий театр «Штурм» (СГТУ имени Ю. А. Гагарина) со спектаклем «Три сестры» по пьесе А. П. Чехова.

Всего в окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» соревнуются 28 коллективов из всех субъектов Приволжского федерального округа - по одному лучшему спектаклю молодежных и школьных театров из каждого региона. Представлены различные виды и жанры театрального искусства: трагедии, комедии, фарсы, драмы, сторителлинг, фэнтези, литературная пластика, баллада, сказки.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 27 марта, во Всемирный день театра в Ижевске. В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определятся победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса». Лидеры заключительного этапа – детская и молодежная студии — получат гранты на новые спектакли. Церемония закрытия, а также постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.