В финале конкурса «Театральное Приволжье» регион представляют два коллектива

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Театр-студия «Театралика» (МУДО «Детско-юношеский центр Фрунзенского района г. Саратова») представляет спектакль «Чёрная курица, или подземные жители» по произведению Антония Погорельского.В категории молодежных коллективов за победу поборется студенческий театр «Штурм» (СГТУ имени Ю. А. Гагарина) со спектаклем «Три сестры» по пьесе А. П. Чехова.Всего в окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» соревнуются 28 коллективов из всех субъектов Приволжского федерального округа - по одному лучшему спектаклю молодежных и школьных театров из каждого региона. Представлены различные виды и жанры театрального искусства: трагедии, комедии, фарсы, драмы, сторителлинг, фэнтези, литературная пластика, баллада, сказки.Подведение итогов и награждение победителей состоится 27 марта, во Всемирный день театра в Ижевске. В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определятся победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса». Лидеры заключительного этапа – детская и молодежная студии — получат гранты на новые спектакли. Церемония закрытия, а также постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.