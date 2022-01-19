В финале конкурса «Театральное Приволжье» регион представляют два коллектива
В финале фестиваля детских и молодежных творческих коллективов, который проводится по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова, Саратовскую область представляют коллективы, признанные лучшими по итогам регионального этапа конкурса.
Театр-студия «Театралика» (МУДО «Детско-юношеский центр Фрунзенского района г. Саратова») представляет спектакль «Чёрная курица, или подземные жители» по произведению Антония Погорельского.
В категории молодежных коллективов за победу поборется студенческий театр «Штурм» (СГТУ имени Ю. А. Гагарина) со спектаклем «Три сестры» по пьесе А. П. Чехова.
Всего в окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» соревнуются 28 коллективов из всех субъектов Приволжского федерального округа - по одному лучшему спектаклю молодежных и школьных театров из каждого региона. Представлены различные виды и жанры театрального искусства: трагедии, комедии, фарсы, драмы, сторителлинг, фэнтези, литературная пластика, баллада, сказки.
Подведение итогов и награждение победителей состоится 27 марта, во Всемирный день театра в Ижевске. В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определятся победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса». Лидеры заключительного этапа – детская и молодежная студии — получат гранты на новые спектакли. Церемония закрытия, а также постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.