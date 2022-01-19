19 ЯНВАРЯ 2022 СРЕДА
Новости
11:38 | 19 января
ДК "Россия" начинает поэтический марафон по творчеству Михаила Исаковского
10:47 | 19 января
В финале конкурса «Театральное Приволжье» регион представляют два коллектива
09:53 | 19 января
Прием заявок на гранты «Агростартап» начнется 15 февраля
09:00 | 19 января
Саратовский Исторический парк присоединяется к международной акции «День музейного селфи»
16:12 | 18 января
Пенсионный фонд расширяет перечень предоставляемых мер соцподдержки
15:22 | 18 января
Открыт приём заявок на четвёртый Международный конкурс детского рисунка "Моя Россия"
14:27 | 18 января
В Саратовской области организовано «Утиное селфи»
13:35 | 18 января
В этом году завершится строительство нового корпуса Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов
12:37 | 18 января
Временно ограничено движение на федеральной трассе на Казахстан
11:45 | 18 января
Минздрав Саратовской области составил схему лечения коронавирусной инфекции, вызываемой штаммом Омикрон, в амбулаторных условиях
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Прием заявок на гранты «Агростартап» начнется 15 февраля

Новости


Министерство сельского хозяйства сообщает о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов «Агростартап» в форме субсидий.

Грант «Агростартап» - одна из мер поддержки нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Он предусмотрен для тех, кто только начинает свой бизнес в сельском хозяйстве. Преимущество «Агростартапа» состоит в том, что заявку на грант могут подать не только крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, но и владельцы личных подсобных хозяйств и просто физические лица, зарегистрированные на сельской территории Саратовской области.

Прием заявок будет осуществляться в период с 15.02.2022 по 15.03.2022 года по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, зд.45/51, стр.1, 7 этаж, кабинет № 713.

Подробные правила приема размещены на официальном сайте министерства сельского хозяйства области в разделе «Агростартап».