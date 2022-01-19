Прием заявок на гранты «Агростартап» начнется 15 февраля

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Грант «Агростартап» - одна из мер поддержки нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Он предусмотрен для тех, кто только начинает свой бизнес в сельском хозяйстве. Преимущество «Агростартапа» состоит в том, что заявку на грант могут подать не только крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, но и владельцы личных подсобных хозяйств и просто физические лица, зарегистрированные на сельской территории Саратовской области.Прием заявок будет осуществляться в период с 15.02.2022 по 15.03.2022 года по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, зд.45/51, стр.1, 7 этаж, кабинет № 713.Подробные правила приема размещены на официальном сайте министерства сельского хозяйства области в разделе «Агростартап».