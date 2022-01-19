Пенсионный фонд расширяет перечень предоставляемых мер соцподдержки
С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России предоставляет россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд.
В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные органы соцзащиты.
Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:
- неработающим гражданам, имеющим детей;
- лицам, подвергшимся воздействию радиации;
- реабилитированным лицам;
- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;
- военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Так, к примеру, Пенсионным фондом РФ с нового года назначаются следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; единовременное пособие неработающим гражданам при рождении ребенка; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на сайте ПФР.
Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного взаимодействия. То есть гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.
Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1 января 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.
Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Саратовской области 8 (8452) 37-98-77, либо по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).