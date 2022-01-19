Пенсионный фонд расширяет перечень предоставляемых мер соцподдержки

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В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные органы соцзащиты.Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:- неработающим гражданам, имеющим детей;- лицам, подвергшимся воздействию радиации;- реабилитированным лицам;- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;- военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.Так, к примеру, Пенсионным фондом РФ с нового года назначаются следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; единовременное пособие неработающим гражданам при рождении ребенка; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на сайте ПФР.Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного взаимодействия. То есть гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1 января 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Саратовской области 8 (8452) 37-98-77, либо по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).