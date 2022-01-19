Открыт приём заявок на четвёртый Международный конкурс детского рисунка "Моя Россия"

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Тема конкурса – «Традиции народов России». Предлагается изобразить самые разнообразные сюжеты: и фольклор, и ремесла, и обряды, и народные праздники. Они могут быть как общероссийские, так и принадлежать любому народу нашей страны. Оцениваться будет не только художественный уровень работы, но и выбор сюжета, его оригинальность и проработка темы.Принимаются работы с 10 января 2022 года по 31 марта 2022 года. Конкурс проводится для детей трех возрастных категорий: 6-10 лет; 11-14 лет; 15-17 лет. Следить за последними новостями и обновлениями можно в официальной группе конкурса ВКОНТАКТЕ https://vk.com/konkurs_my_russia и в ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/myrussia_konkurs/.Рисунок должен быть выполнен на бумаге или холсте, используя любую технику рисования, но не применяя компьютерные технологии. Не допускается перерисовывание уже существующих рисунков, картин, фотографий или их фрагментов.Торжественная церемония оглашения и награждения победителей пройдет в Санкт-Петербурге 3 июня 2022 года. Для победителей подготовлены ценные призы и подарки.ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ вы можете перейдя по ссылке https://my-russia.org/uchastvovat.htmlПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА https://my-russia.org/o-konkurse.htmlВИДЕОИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ https://www.youtube.com/watch?v=5jVYh6TQT9E