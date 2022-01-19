Открыт приём заявок на четвёртый Международный конкурс детского рисунка "Моя Россия"
Конкурс проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
Тема конкурса – «Традиции народов России». Предлагается изобразить самые разнообразные сюжеты: и фольклор, и ремесла, и обряды, и народные праздники. Они могут быть как общероссийские, так и принадлежать любому народу нашей страны. Оцениваться будет не только художественный уровень работы, но и выбор сюжета, его оригинальность и проработка темы.
Принимаются работы с 10 января 2022 года по 31 марта 2022 года. Конкурс проводится для детей трех возрастных категорий: 6-10 лет; 11-14 лет; 15-17 лет. Следить за последними новостями и обновлениями можно в официальной группе конкурса ВКОНТАКТЕ https://vk.com/konkurs_my_russia и в ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/myrussia_konkurs/.
Рисунок должен быть выполнен на бумаге или холсте, используя любую технику рисования, но не применяя компьютерные технологии. Не допускается перерисовывание уже существующих рисунков, картин, фотографий или их фрагментов.
Торжественная церемония оглашения и награждения победителей пройдет в Санкт-Петербурге 3 июня 2022 года. Для победителей подготовлены ценные призы и подарки.
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ вы можете перейдя по ссылке https://my-russia.org/uchastvovat.html
ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА https://my-russia.org/o-konkurse.html
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ https://www.youtube.com/watch?v=5jVYh6TQT9E