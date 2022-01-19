Саратовский Исторический парк присоединяется к международной акции «День музейного селфи»!

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В 2022 году культурный флешмоб пройдет 19 января. Ежегодно, в третью среду января, участники увлекательного сетевого фото-проекта делают свои оригинальные снимки на фоне музеев и экспонатов в выставочных залах и размещают их в социальных сетях с хэштегами #MuseumSelfie и #МузейноеСелфиФото из Исторического парка отмечайте дополнительным тегом #MyHistoryParkSaratovАвтора одного из селфи ждут памятные сувениры от Исторического парка «Россия —Моя история»! Как их получить:- 19-23 января 2022г. публикуйте в соцсетях ВКонтакте или Instagram (в сторис или в посте) селфи на фоне здания саратовского Исторического парка или в его экспозициях- ставьте три хэштега: #MuseumSelfie, #МузейноеСелфи, #MyHistoryParkSaratov- отметив аккаунты @myhistorypark_saratov «ВКонтакте» или @myhistoryparksaratov в Instagram, вы получите порядковый номер участника акции- победителя выберут в понедельник, 24 января 2022г., при помощи рандомайзера RandStuffИсторический парк ждет ваших селфи!А вас ждут сувениры от Исторического парка!