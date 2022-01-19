В Саратовской области организовано «Утиное селфи»

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Саратовское отделение Союза охраны птиц России сообщает о проведении общероссийского учета зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка-2022».

Мероприятие проходит до 23 января в онлайн формате. Для участия необходимо сфотографировать птиц и выложить фотографии на сайт https://www.inaturalist.org/projects/seraya-sheyka-2022.

Большинство водоплавающих птиц осенью покидает наши края из-за замерзания водоемов, поскольку это лишает их мест питания. Однако строительство плотин на реках привело к тому, что ниже водосбросов образовались многокилометровые свободные ото льда участки рек, которые не замерзают и в самые суровые зимы. Обширные пространства свободной ото льда воды образуются также в местах сброса теплых вод ГРЭС и в больших городах. Водоплавающие птицы все чаще остаются зимовать в средней полосе Европейской России, Поволжье, южной Сибири и на Урале, чему также способствует люди, подкармливающие птиц.

«Известны случаи, когда оставались на зимовку по этой причине кряквы в Романовском и Балаковском районах, надолго задерживаются лебеди в Калининском районе Саратовской области. В этом году только в водоемах Городского парка Саратова мы уже насчитали 1105 уток. На это влияют благоприятная среда и постоянная их подкормка», - уточнил Александр Антончиков, председатель Саратовского регионального отделения Всероссийского общества «Союз охраны птиц России».

В Саратове подобный учет проводится уже более 10 лет. Это мероприятие имеет и практическое значение – данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами состояния водоемов.

Учет птиц проводят специалисты-орнитологи, однако они не смогут охватить все места зимовок, поэтому участие населения станет большим подспорьем для ученых.

В рамках акции проводится фотоконкурс «Утиное селфи» в нескольких номинациях.

Фотографии птиц можно отправить на электронную почту Союза охраны птиц России: mail@rbcu.ru или на сайт https://www.inaturalist.org/projects/seraya-sheyka-2022.
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