В этом году завершится строительство нового корпуса Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов

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Современное здание строится в формате «мини-квартир», после введения в строй оно позволит увеличить общую численность проживающих до 773 человек.Напомним, в прошлом году новоселье отметили и проживающие Хватовского дома-интерната в Базарном Карабулаке. Новый жилой корпус, построенный в рамках национального проекта «Демография», отвечает всем современным требованиям, здесь есть комнаты для проживающих, встреч с родственниками, столовая, актовый зал, досуговые и медицинские комнаты, кабинет лечебной физкультуры, а также собственный стоматологический кабинет.«Главная цель – создать для пожилых людей и граждан с инвалидностью, проживающих в стационарных учреждениях области, комфортные условия, максимально приближенные к домашним, организовать для подопечных домов-интернатов интересный и полезный досуг», - отмечают в министерстве труда и социальной защиты области.