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Временно ограничено движение на федеральной трассе на Казахстан

Новости


В Саратовкой области 18 января временно ограничивается движение для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральной трассе А-298 а/д Р-208«Тамбов-Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с республикой Казахстан.

Движение транспорта закрыто с 10:00 (время саратовское) на участке км 583+000 – км 597+000 федеральной магистрали в связи с сильной метелью на территории Республики Казахстан и закрытии государственной границы со стороны Республики Казахстан. По информации ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское», ограничительные меры продлятся до особого распоряжения.
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