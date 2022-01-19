Временно ограничено движение на федеральной трассе на Казахстан
В Саратовкой области 18 января временно ограничивается движение для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральной трассе А-298 а/д Р-208«Тамбов-Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с республикой Казахстан.
Движение транспорта закрыто с 10:00 (время саратовское) на участке км 583+000 – км 597+000 федеральной магистрали в связи с сильной метелью на территории Республики Казахстан и закрытии государственной границы со стороны Республики Казахстан. По информации ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское», ограничительные меры продлятся до особого распоряжения.