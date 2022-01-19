Временно ограничено движение на федеральной трассе на Казахстан

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Движение транспорта закрыто с 10:00 (время саратовское) на участке км 583+000 – км 597+000 федеральной магистрали в связи с сильной метелью на территории Республики Казахстан и закрытии государственной границы со стороны Республики Казахстан. По информации ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское», ограничительные меры продлятся до особого распоряжения.