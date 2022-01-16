МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

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В субботу местами по Саратовской области ожидается усиление ветра западной четверти, порывы 15-20 м/с, метели (видимость 500 м и менее), на дорогах снежные заносы, налипание мокрого снега (11-34 мм).Ночью и утром 15 января по области ожидается сильный снег (6 мм и более).В Саратове 15.01 ожидается усиление ветра, порывы ночью 15- 17 м/с, утром и днем 15- 20 м/с, временами метель, ночью и утром сильный снег, налипание мокрого снега.