16 ЯНВАРЯ 2022 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
17:00 | 14 января
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
16:07 | 14 января
В Саратове Стартует городской молодежный проект #СОСЕДИ
15:19 | 14 января
Должникам напоминают об уплате налогов за 2022 год
14:21 | 14 января
Двадцать спектаклей номинированы на XI областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин»
13:25 | 14 января
Аэропорт «Гагарин» обслужил более 37 тысяч пассажиров в новогодние праздники
12:37 | 14 января
Возобновляет работу ярмарка на Театральной площади
11:43 | 14 января
Юных саратовских танцоров приглашают принять участие в конкурсе детского и юношеского танца «Весна священная»
10:50 | 14 января
В 2022 году продолжается реализация инициированной Президентом России программы «Земский учитель»
09:53 | 14 января
Более тысячи саратовских школьников и студентов примут участие во Всероссийской IT-олимпиаде
09:00 | 14 января
Вчера дороги регионального значения расчищали почти 450 единиц спецтехники
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МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

Новости


Во второй половине ночи, утром и в первой половине дня 15 января в отдельных районах южной половины Саратовской области ожидается очень сильный ветер, порывы 25 м/с, метель, снежные заносы.

В субботу местами по Саратовской области ожидается усиление ветра западной четверти, порывы 15-20 м/с, метели (видимость 500 м и менее), на дорогах снежные заносы, налипание мокрого снега (11-34 мм).

Ночью и утром 15 января по области ожидается сильный снег (6 мм и более).

В Саратове 15.01 ожидается усиление ветра, порывы ночью 15- 17 м/с, утром и днем 15- 20 м/с, временами метель, ночью и утром сильный снег, налипание мокрого снега.
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