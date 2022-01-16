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В Саратове Стартует городской молодежный проект #СОСЕДИ

Новости
В Саратове Стартует городской молодежный проект #СОСЕДИ

Проект направлен на укрепление идеи добрососедства в многонациональном городе, позитивного имиджа национальных культур, межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, а также содействия профилактики экстремизма и ксенофобии.

Организаторами проекта являются: городской комитет по образованию и Саратовское региональное отделение общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ – РОССИЯНЕ».

В рамках проекта для молодежи города Саратова будет организована серия онлайн встреч с представителями национально-культурных объединений Саратовской области.

На встречах с представителями различных национальностей молодые люди не только узнают о национальных традициях народов, проживающих на территории Саратова и области, но и познакомятся с творчеством, культурой и особенностями национальной кухни.

Информация о местах с точками подключения будет размещена на сайте комитета по образованию или в Инстаграм комитета.