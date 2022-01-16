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Должникам напоминают об уплате налогов за 2022 год

Новости
Должникам напоминают об уплате налогов за 2022 год

Срок уплаты имущественных налогов за 2020 год завершился 1 декабря 2021 года.

Именно до этого дня собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств должны были заплатить налог на имущество физических лиц. Начиная со 2 декабря 2021 года налогоплательщики, которые не успели оплатить имущественные налоги, автоматически перешли в разряд должников.

С этой даты на неоплаченную сумму налога начинается начисление пеней, которые имеют фиксированный размер – 1/300 действующей ставки рефинансирования Центробанка России и начисляются за каждый день просрочки платежа. Поэтому чем раньше задолженность будет погашена, тем меньше будет сумма пени к уплате.

В течение трех месяцев в соответствии с действующим законодательством налоговыми службами направляются налогоплательщикам-должникам требования об уплате задолженности. Если должник его не исполнит, налоговый орган обратится в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника или арестовать и принудительно реализовать его имущество.

Во избежание всех этих неприятных ситуаций рекомендуем жителям города Саратова при наличии задолженности самостоятельно произвести уплату.

Оплатить налоговую задолженность можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС. Достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России, в том числе по QR- или штрихкоду платежа. Уплатить налоги также можно в банке, на почте или в МФЦ без комиссии.

Более подробную информацию о наличии задолженности можно получить по единому телефону контакт-центра Федеральной налоговой службы 8-800-222-22-22.