Двадцать спектаклей номинированы на XI областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин»
«Золотой Арлекин» - региональный театральный фестиваль, который раз в два года отмечает наградами лучшие работы театров Саратовской области, вышедшие за последние сезоны.
10 февраля начинается просмотр конкурсных спектаклей, номинированных на XI областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин». До 20 февраля члены жюри посмотрят 20 спектаклей саратовских театральных коллективов и по итогам просмотра определят лауреатов, которым будут вручены дипломы и бронзовые статуэтки «Золотой Арлекин».
В состав жюри вошли известные деятели культуры и искусства.
- XI областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин» станет ярким событием культурной жизни региона. Конкурсные работы порадуют зрителей своим разнообразием. Желаю всем организаторам и участникам фестиваля хорошего настроения и ярких эмоций, - подчеркнула и.о. министра культуры области Татьяна Астафьева.