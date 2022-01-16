Двадцать спектаклей номинированы на XI областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин»

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10 февраля начинается просмотр конкурсных спектаклей, номинированных на XI областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин». До 20 февраля члены жюри посмотрят 20 спектаклей саратовских театральных коллективов и по итогам просмотра определят лауреатов, которым будут вручены дипломы и бронзовые статуэтки «Золотой Арлекин».В состав жюри вошли известные деятели культуры и искусства.- XI областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин» станет ярким событием культурной жизни региона. Конкурсные работы порадуют зрителей своим разнообразием. Желаю всем организаторам и участникам фестиваля хорошего настроения и ярких эмоций, - подчеркнула и.о. министра культуры области Татьяна Астафьева.