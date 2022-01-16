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Аэропорт «Гагарин» обслужил более 37 тысяч пассажиров в новогодние праздники

Новости
Аэропорт «Гагарин» обслужил более 37 тысяч пассажиров в новогодние праздники

Международный аэропорт «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») подвел итоги работы в новогодние праздники.

С 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в аэропорту было обслужено свыше 37,5 тысяч пассажиров, из которых большинство – более 35,8 тысяч человек – пассажиры внутрироссийских рейсов.

В новогодние праздники наиболее загруженным днем в работе аэропорта стало 6 января. В этот день в «Гагарине» было обслужено 4 350 пассажиров, а авиакомпаниями был выполнен 31 рейс.

Самыми популярными отечественными направлениями традиционно стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Всего в новогодние праздники полеты из аэропорта «Гагарин» выполняли 10 авиакомпаний по 13 направлениям.

Фото: Георгий Утургалиев