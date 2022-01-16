Аэропорт «Гагарин» обслужил более 37 тысяч пассажиров в новогодние праздники

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С 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в аэропорту было обслужено свыше 37,5 тысяч пассажиров, из которых большинство – более 35,8 тысяч человек – пассажиры внутрироссийских рейсов.В новогодние праздники наиболее загруженным днем в работе аэропорта стало 6 января. В этот день в «Гагарине» было обслужено 4 350 пассажиров, а авиакомпаниями был выполнен 31 рейс.Самыми популярными отечественными направлениями традиционно стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Всего в новогодние праздники полеты из аэропорта «Гагарин» выполняли 10 авиакомпаний по 13 направлениям.Фото: Георгий Утургалиев