Возобновляет работу ярмарка на Театральной площади
С 15 января возобновляет свою работу ярмарка «выходного дня» на Театральной площади.
Еженедельно по субботам с 08:00 до 15:00 саратовцы и гости города смогут приобрести высококачественную продукцию сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности области.
Ярмарочная торговля будет осуществляться с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.
Согласно постановлению администрации МО «Город Саратов», работа ярмарки продлится по 30 апреля 2022 года включительно.