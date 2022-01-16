Возобновляет работу ярмарка на Театральной площади

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Еженедельно по субботам с 08:00 до 15:00 саратовцы и гости города смогут приобрести высококачественную продукцию сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности области.Ярмарочная торговля будет осуществляться с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.Согласно постановлению администрации МО «Город Саратов», работа ярмарки продлится по 30 апреля 2022 года включительно.