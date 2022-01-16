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Юных саратовских танцоров приглашают принять участие в конкурсе детского и юношеского танца «Весна священная»

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Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» объявляет о начале приёма заявок на участие в Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная».

В 2022 году Национальная премия «Весна священная» пройдёт в Южном, Сибирском, Приволжском федеральных округах России и в Москве. Участниками конкурса могут стать любительские танцевальные коллективы, хореографические школы и сольные исполнители из Российской Федерации.

Юные танцоры от 7 лет до 21 года могут подать заявку до 1 сентября 2022 года.

Чтобы подать заявку на участие в заочном этапе конкурса, необходимо заполнить он-лайн анкету, прикрепить ссылки на видеовизитки хореографических номеров.

В программе творческого марафона – авторские мастер-классы и гала-спектакль при участии звезд балета Большого, Мариинского театров и творческих молодёжных коллективов округа.

Коллектив, получивший Гран-при, примет участие в церемонии вручения Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная» в Москве в декабре 2022 года.
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