Юных саратовских танцоров приглашают принять участие в конкурсе детского и юношеского танца «Весна священная»

просмотров: 1161

В 2022 году Национальная премия «Весна священная» пройдёт в Южном, Сибирском, Приволжском федеральных округах России и в Москве. Участниками конкурса могут стать любительские танцевальные коллективы, хореографические школы и сольные исполнители из Российской Федерации.Юные танцоры от 7 лет до 21 года могут подать заявку до 1 сентября 2022 года.Чтобы подать заявку на участие в заочном этапе конкурса, необходимо заполнить он-лайн анкету, прикрепить ссылки на видеовизитки хореографических номеров.В программе творческого марафона – авторские мастер-классы и гала-спектакль при участии звезд балета Большого, Мариинского театров и творческих молодёжных коллективов округа.Коллектив, получивший Гран-при, примет участие в церемонии вручения Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная» в Москве в декабре 2022 года.