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В 2022 году продолжается реализация инициированной Президентом России программы «Земский учитель»

Новости


В 2022 году продолжается реализация инициированной Президентом России программы «Земский учитель».

Уже утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях Саратовской области, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в этом году. Ознакомиться с ним можно перейдя по ссылке.

В этом году претендовать на получение единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей могут 28 педагогов, прибывших на работу в сельскую местность. Планируемый срок приема заявок – с 1 февраля по 28 апреля 2022 г.

Напомним, впервые участие в проекте «Земский учитель» наш регион принял в 2020 году. 34 учителя заключили трудовые договоры с общеобразовательными организациями, расположенными в сельских населённых пунктах и малых городах области и получили по 1 млн. рублей.

«Реализация программы «Земский учитель» в 2020 году прошла успешно. На портале проекта было более 350 заявок, благодаря чему мы смогли закрыть вакансии в 10 районах области. И всегда очень приятно встречаться с этими педагогами и видеть, что им по-настоящему нравится их работа. Регион планирует принимать участие в проекте и дальше. Нами уже направлены предложения в министерство просвещения РФ об участии субъекта в программе на 2023-2024 гг», - рассказал министр образования области Михаил Орлов.

Актуальную информацию можно найти на сайте министерства образования в разделе «Земский учитель».

Справочно:

В программе «Земский учитель» могут принять участие учителя в возрасте до 55 лет включительно. Кандидаты должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профобразование по направлению деятельности в образовательной организации. Среди главных условий предоставления компенсационной выплаты – трудоустройство и работа не менее 5 лет с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы в школе, расположенной в сельском населенном пункте, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с населением до 50 тыс. человек, которые не являются местом жительства и местом работы.
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