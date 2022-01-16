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Более тысячи саратовских школьников и студентов примут участие во Всероссийской IT-олимпиаде

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IT-олимпиада «Траектория будущего» – это первое в России сертификационное соревнование среди школьников и студентов по программным продуктам и IT-компетенциям.

В этом сезоне олимпиады заявлена 21 номинация, самые ключевые из них - Microsoft Office Specialist, AutodeskCertified User, AdobeCertifiedAssociate, Cisco, Oracle, МойОфис, искусственный интеллект.

Саратовские школьники и студенты подали 1009 заявок на участие, что позволило Саратовской области стать третьей в топе самых активных регионов «Траектории будущего».

На сегодняшний день прием заявок на участие в олимпиаде продолжается и завершится 20 января. К участию приглашаются школьники и студенты от 13 до 23 лет. Для многих молодых людей - это реальная возможность получить международный сертификат и начать карьеру в лучших IT-компаниях России и мира.

Нужно отметить, что в IT-олимпиаде «Траектория будущего» саратовская молодежь принимает участие уже не первый год.

«В прошлом году я решил поучаствовать в номинации Oracle, а в 2020 году – Unity. В обоих случаях получилось занять второе место. В первую очередь это дало стимул развиваться в новых для меня сферах и дальше, а также помогло осознать, что я двигаюсь в правильном направлении. Считаю большим плюсом олимпиады то, что есть возможность во время прохождения этапов получить сертификаты, подтверждающие соответствующую квалификацию», - рассказал студент саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина Георгий Корогодов.

В этом году победители ряда номинаций получат приглашения на стажировки в ведущие российские IT-компании, а участники, набравшие достаточное количество баллов, получат международные сертификаты, которые подтверждают цифровые навыки и помогают ребятам в будущем при устройстве на работу.

Весь список номинаций и подробная информация на официальном сайте: https://tbolimpiada.ru/.
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