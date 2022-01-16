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Вчера дороги регионального значения расчищали почти 450 единиц спецтехники
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Вчера дороги регионального значения расчищали почти 450 единиц спецтехники

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Весь день в Саратовской области продолжался снегопад, осадков не было только в Александрово-Гайском, Балашовском, Воскресенском, Калининском и Турковском районах.

На региональных дорогах в уборке снега, по данным на 17:00 13 января, задействовали 436 ед. техники. Наибольшее количество спецтехники вышло на расчистку дорог в Вольском и Саратовском районах – по 27 ед., в Энгельсском – 20 ед., Пугачевском – 19, в Калининском – 17. На транзитных маршрутах Саратова проезжую часть расчищали 29 ед. спецтехники.

Также к расчистке были привлечены 166 дорожных рабочих. Для обработки проезжей части дорожные службы израсходовали 2765 тонн песко-соляной смеси.

В настоящий момент проезд обеспечен по всем региональным дорогам. В населенных пунктах к уборке улично-дорожной сети привлекли 635 дорожных рабочих и 797 ед. техники. За день для обработки проезжей части и тротуаров дорожно-коммунальные службы израсходовали более 2 тыс. тонн реагентов.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства предупреждает жителей области: при сложившихся неблагоприятных погодных условиях автолюбителям, по возможности, лучше воздержаться от поездок на дальние расстояния.
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