В Саратовской области запланирована профилактика телерадиопередающего оборудования

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В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции общедоступных общероссийских каналов (20 телеканалов и 3 радиостанции), аналоговых телеканалов и радиостанций, транслируемых в FM диапазоне. Отключения согласованы с редакциями вещателей и проводятся во время отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.12 января профилактические работы пройдут в Балашовском районе, 17 января – в Балакове, Алгае, Ершове, 19 января – в Саратове, 27 января – в Перелюбе.Информация о дате и времени отключения трансляции телеканалов и радиостанций размещена на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения телерадиосигнала» и в «Кабинете телезрителя», а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».