Работы по вывозу снега ведутся и на присоединенных территориях

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Расчистка от снега производится не только в городе, но и в населенных пунктах на присоединенных территориях. Коммунальные службы ведут очистку от снега проезжей части.Сегодня, 12 января, в уборке территории Саратовского района задействованы 27 единиц спецтехники предприятий по благоустройству. Производится уборка прилотковой части дороги и ее расширение, пешеходных дорожек и остановочных карманов, погрузка и вывоз снега на полигоны. При необходимости идет обработка противогололедными материалами. В целях поддержания территории района в порядке коммунальные службы работают круглосуточно.