HH.ru: 8% жителей Саратовской области назвали обязательную вакцинацию ключевой трудностью при поиске работы в 2021 году

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50% респондентов Саратовской области[1], искавших работу в этом году, оказались недовольны тем, что компании редко приглашают их на собеседования (а 20% отметили, что получили отказ после собеседования). 34% не устраивает низкая зарплата, указанная в вакансиях, а 25% недовольны тем, когда предлагаемая зарплата не указана вообще.Также 25% жителей Саратовской области при поиске работы в 2021 году были недовольны местоположением потенциального работодателя, а 11% говорят, что им не нравится, когда предлагают только работу в офисе или полный день. 27% обратили внимание на недостаток информации и плохие отзывы о компании. Столько же посетовали на то, что из текста вакансии непонятно, чего хочет работодатель.9% оказались недовольны потенциальным руководителем, с которым познакомились во время собеседования. 8% жителей Саратовской области сообщили, что от некоторых предложений о работе их отталкивает условие обязательной вакцинации.31% считают, что вакансий по их специальности просто мало, 17% боятся отказа в приеме на работу из-за возраста. 23% признались, что их сложность в поиске работы связана с собственной неуверенностью – есть сомнения в наличии нужных навыков.Только 5% говорят, что ни с какими сложностями при поиске работы они не сталкивались и в вакансиях их все устраивает.