В январе в Саратовской области произведено три тысячи тонн молока

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Валовой надой молока за сутки составляет 321 тонну, надой молока от коровы за сутки — 16,5 кг.В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район, где надоено 2050 тонн.Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (28,1 кг) и Энгельсского (25,3 кг) муниципальных районов.