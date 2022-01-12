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В январе в Саратовской области произведено три тысячи тонн молока

Новости


Согласно оперативным данным, на 12 января в сельскохозяйственных предприятиях области произведено три тысячи тонн молока, что составляет 101,3 % к уровню 2021 года.

Валовой надой молока за сутки составляет 321 тонну, надой молока от коровы за сутки — 16,5 кг.

В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район, где надоено 2050 тонн.

Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (28,1 кг) и Энгельсского (25,3 кг) муниципальных районов.
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