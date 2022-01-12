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Министр образования Саратовской области об ошибках на стенде: «Мы все испытываем стыд и желание исправить ситуацию как можно быстрее»

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Министр образования Саратовской области выяснил причины возникновения ошибок на стенде, посвящённом успехам учащихся региона. Соответствующий пост был размещён в соцсети министерства образования области.

«Тщательно разобрали в министерстве ситуацию с ошибками на стенде успехов молодёжи области.

Подготовка церемонии, посвященной занесению на «Доску успеха молодежи Саратовской области», осуществлялась за счет средств государственной программы «Развитие образования в Саратовской области».

В качестве заказчика выступило ГКУ СО «Центр бухгалтерского и административного обеспечения образования», в качестве исполнителя - индивидуальный предприниматель Арбузов Андрей Владимирович.

При обновлении материалов стенда в 2021 году в процессе согласования для печати исполнителем был ошибочно выбран рабочий вариант макета. Ответственный сотрудник, принимая работу, допустил халатность. Сейчас мы все испытываем стыд и желание исправить ситуацию как можно быстрее. Работа уже идёт, и стенд будет приведен в порядок. Исполнитель взял на себя обязательство в кратчайшие сроки разместить на стендах исправленную информацию»
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