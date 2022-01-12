Исторический парк приглашает отпраздновать Старый Новый Год

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12 января (среда):в 12:00 квест «РУЖД. Сердечный Привѣтъ съ дороги!» (10+)в 13:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)в 15:00 интерактивное занятие «Что для археолога клад?» (6+)в 16:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)13 января (четверг):в 12:00 мастер-класс «История на ёлке» (7+)в 13:00 квест «Колесо истории» (8+)в 14:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)в 16:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)в 16:00 экскурсия «Саратов Новогодний» (12+)14 января (пятница):в 13:00 квест «Колесо истории» (8+)в 14:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)в 16:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)в 16:00 экскурсия «Саратов Новогодний» (12+)15 января (суббота):в 12:00 экскурсия «Саратов Новогодний» (12+)в 13:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)в 15:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)в 15:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)16 января (воскресенье):в 13:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)в 14:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)в 15:00 экскурсия «Саратов Новогодний» (12+)в 16:00 квест «Тяжела ты, шапка Мономаха» или «На воре и шапка горит!» (14+)*НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ!Уточнить стоимость и записаться на экскурсии, интерактивные занятия, мастер-классы и квесты можно у администраторов Исторического парка по телефону: (8452) 69-50-34