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Исторический парк приглашает отпраздновать Старый Новый Год
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Исторический парк приглашает отпраздновать Старый Новый Год

Новости


По сохранившейся традиции отмечать с 13 на 14 января Новый год по старому стилю, саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает продлить новогоднее настроение на специальной праздничной программе*

12 января (среда):

в 12:00 квест «РУЖД. Сердечный Привѣтъ съ дороги!» (10+)

в 13:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)

в 15:00 интерактивное занятие «Что для археолога клад?» (6+)

в 16:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)



13 января (четверг):

в 12:00 мастер-класс «История на ёлке» (7+)

в 13:00 квест «Колесо истории» (8+)

в 14:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)

в 16:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)

в 16:00 экскурсия «Саратов Новогодний» (12+)



14 января (пятница):

в 13:00 квест «Колесо истории» (8+)

в 14:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)

в 16:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)

в 16:00 экскурсия «Саратов Новогодний» (12+)



15 января (суббота):

в 12:00 экскурсия «Саратов Новогодний» (12+)

в 13:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)

в 15:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)

в 15:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)



16 января (воскресенье):

в 13:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)

в 14:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)

в 15:00 экскурсия «Саратов Новогодний» (12+)

в 16:00 квест «Тяжела ты, шапка Мономаха» или «На воре и шапка горит!» (14+)

*НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ!

Уточнить стоимость и записаться на экскурсии, интерактивные занятия, мастер-классы и квесты можно у администраторов Исторического парка по телефону: (8452) 69-50-34
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