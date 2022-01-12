Исторический парк приглашает отпраздновать Старый Новый Год
По сохранившейся традиции отмечать с 13 на 14 января Новый год по старому стилю, саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает продлить новогоднее настроение на специальной праздничной программе*
12 января (среда):
в 12:00 квест «РУЖД. Сердечный Привѣтъ съ дороги!» (10+)
в 13:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)
в 15:00 интерактивное занятие «Что для археолога клад?» (6+)
в 16:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)
13 января (четверг):
в 12:00 мастер-класс «История на ёлке» (7+)
в 13:00 квест «Колесо истории» (8+)
в 14:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)
в 16:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)
в 16:00 экскурсия «Саратов Новогодний» (12+)
14 января (пятница):
в 13:00 квест «Колесо истории» (8+)
в 14:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)
в 16:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)
в 16:00 экскурсия «Саратов Новогодний» (12+)
15 января (суббота):
в 12:00 экскурсия «Саратов Новогодний» (12+)
в 13:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)
в 15:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)
в 15:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)
16 января (воскресенье):
в 13:00 экскурсия «Новый год: история праздника» (12+)
в 14:00 мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси» (6+)
в 15:00 экскурсия «Саратов Новогодний» (12+)
в 16:00 квест «Тяжела ты, шапка Мономаха» или «На воре и шапка горит!» (14+)
*НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ!
Уточнить стоимость и записаться на экскурсии, интерактивные занятия, мастер-классы и квесты можно у администраторов Исторического парка по телефону: (8452) 69-50-34